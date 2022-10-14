Грозный, 14 октября, 2022, 13:56 — ИА Регнум. В ближайшее время российские войска смогут освободить в ДНР новые населенные пункты, заявил секретарь совбеза Чечни, командир спецподразделений «Ахмат» Апты Алаудинов.

Иван Шилов ИА REGNUM Специальная военная операция

«Очень хорошие результаты наших подразделений. Инициатива полностью на нашей стороне на всей линии нашего соприкосновения… У нас все под контролем, и в ближайшие дни я надеюсь, что реально мы похвастаемся, что часть городов и населенных пунктов уже будут находиться под нашим контролем. Все к этому идет», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Как сообщало ИА REGNUM, благотворительный фонд из Чечни продолжает оказывать помощь в восстановлении инфраструктуры в присоединившихся к РФ субъектах. Для улучшения организации деятельности медицинских организаций Луганской Народной Республики было закуплено два реанимобиля.

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