Грозный, 13 октября 2022, 13:53 — REGNUM Благотворительный фонд из Чечни продолжает оказывать помощь в восстановлении инфраструктуры в присоединившихся к РФ субъектах. Для улучшения организации деятельности медицинских организаций Луганской Народной Республики было закуплено два реанимобиля, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. Их передали руководству республиканской больницы.
Как сообщало ИА REGNUM, летом 2022 года Чечня отправила для медорганизаций ЛНР около пяти тонн груза — лекарственных средств, перевязочных материалов, антисептиков, шприцов, растворов, препаратов для оказания первой медицинской помощи. Они использовались не только для оказания помощи раненым, но и для лечения местного населения.