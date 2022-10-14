Астана, 14 октября, 2022, 13:55 — ИА Регнум. Государствам, входящим в СНГ, нужно усовершенствовать механизм совместного реагирования на новые угрозы. Об этом 14 октября заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на саммите Содружества в Астане.

Официальный сайт президента Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев

Он отметил, что есть Организация Договора о коллективной безопасности, Шанхайская организация сотрудничества, Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии, но меняется даже тип угроз.

«Ситуация в мире стремительно меняется и существующие механизмы взаимодействия нуждаются в системном совершенствовании. Наглядными примерами служат попытки дестабилизировать ситуацию в регионе, применение гибридных и информационных технологий для разжигания конфликтов», — сказал Токаев.

Казахстанский лидер предложил лидерам, присутствовавшим на саммите, поручить своим советам безопасности разработать предложения о создании нового «механизма превентивных мер».