Литва, 15 января, 2013, 15:34 — ИА Регнум. Бывший министр иностранных дел Литвы консерватор Аудронюс Ажубалис сегодня, 15 января, выразил беспокойство в связи с тем, что новое правящее большинство в парламенте методично заменяет руководство различных межведомственных групп, назначая туда "своих людей", а представителей прошлой власти, в настоящий момент оппозиции, оставляет на "вторых ролях", передает корреспондент ИА REGNUM. Это, по его мнению, особенно беспокоит накануне председательства Литвы в ЕС, которое начнется во втором полугодии этого года. Ажубалис отмечает, что, по его мнению, некомпетентные люди на высоких постах могут значительно снизить качество председательства Литвы в ЕС.

Председательство Литвы в ЕС начнется с 1 июля 2013 года. Литва сменит Исландию. Каждая страна ЕС председательствует в союзе по полгода. Литва будет первой страной Прибалтики, которая возглавит ЕС.