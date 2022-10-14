Донецк, 14 октября, 2022, 13:43 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли Петровский район Донецка, сообщили 14 октября в предстаивтельстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 09:00 (совпадает с мск) — н. п. Красногоровка — г. Донецк (Петровский район): выпущено 5 снарядов калибра 152 мм», — говорится в телеграм-канале представительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 14 октября боевики ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку.

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