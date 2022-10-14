Каракас, 14 октября, 2022, 13:43 — ИА Регнум. Конгрессы Колумбии и Венесуэлы встретятся 21 октября на международном мосту Симона Боливара, который соединяет Норте-де-Сантандер (Колумбия) и Тачиру (Венесуэла). Об этом пишет издание El Espectador.

Rαge Колумбия и Венесуэла

Согласно информации издания, после восстановления дипломатических отношений и открытия границ после семи лет закрытия чиновники двух стран встретятся впервые с целью составления дорожной карты для решения проблем приграничных районов и удовлетворения потребностей населения.

Сообщается, что эта встреча станет первой из пяти двусторонних сессий контактов, которые будут проведены на различных КПП границы, связывающей две страны.

Отмечается, что 21 октября «будет организован круглый стол по межнациональной границе, в котором, помимо делегатов двух конгрессов, примут участие власти департаментов и штатов и гражданское общество».

С колумбийской стороны будут присутствовать 50 парламентариев, а с венесуэльской стороны ожидается прибытие от 40 до 50 депутатов Боливарианской национальной ассамблеи.

Стороны также проанализируют некоторые проблемы, возникшие после возобновления работы границы 26 сентября.