Рига, , 13:33 — REGNUM

Зерно Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

За девять месяцев 2022 года с территории Орловской и Курской областей было отгружено на экспорт 491 200 тонн зерна и продуктов его переработки. Более трети экспорта пришлась на Латвию. Об этом сообщило ИА Орелград.

По данным Территориального управления Россельхознадзора, за рубеж две области отправляют в основном пшеницу, ячмень, кукурузу, рапс, соевые бобы, гречиху и горчицу. Что касается продуктов переработки зерна, то здесь спросом пользуются солод, крупы и хлопья в ассортименте, мука, лузга и др.

«Традиционным рынком сбыта зерна остается Беларусь, импортирующая порядка 49% объемов зерна и продуктов его переработки, — отметили в ТУ Россельхознадзора. — В лидерах также остается Латвия, на чью долю приходится 34% экспортного объема. 10% закупают Казахстан, Азербайджан, Узбекистан, 7% — Монголия, Молдавия, Китай, Армения и другие страны».