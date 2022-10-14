Херсон, 14 октября, 2022, 13:31 — ИА Регнум. Российские войска пресекают в Херсонской области все попытки прорыва киевских военных. Об этом 14 октября сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо в эфире телеканала «Россия 24».

Василий Иванов ИА REGNUM Владимир Сальдо

По его словам, за последние четыре дня киевские войска предпринимали попытки прорыва небольшими мобильными группами.

«Никаких успешных продвижений со стороны ВСУ со стороны Днепропетровской, Николаевской областей в сторону Херсона нет. Небольшие попытки прорваться пресекаются военными», — рассказал Сальдо.

Он добавил, что утренняя сводка за 14 октября спокойная.