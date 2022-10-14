Донецк, 14 октября, 2022, 13:15 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку, сообщили 14 октября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Ярослав Громов ИА REGNUM «Донецк непокорённый»

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 12:28 (совпадает с мск) — н. п. Красногоровка — г. Донецк (Кировский район): выпущено 3 снаряда калибра 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

В 12:30 боевики ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив четыре снаряда калибром 155 мм, в 12:32 — Червоногвардейский район Макеевки, выпустив четыре снаряда калибра 155 мм.