Новосибирск, 14 октября, 2022, 13:14 — ИА Регнум. Несамодостаточность и уменьшающаяся субъектность ЕС, как коллективного экономического субъекта, проявились достаточно давно. Такое мнение ИА REGNUM высказал политолог из Новосибирска Сергей Бирюков.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

«Это было отмечено многими объективными экспертам, — уточнил Бирюков. — Деиндустриализация достаточно давно протекала даже в странах из старого «ядра» ЕС (Франция, Италия, Испания и другие) и в большинстве случаев стала необратимой; новые индустриальные гиганты в пределах Евросоюза при этом не возникли, в то время как депрессивная периферия на юге и на востоке ЕС постоянно разрасталась. Происходящее сегодня из-за санкций против России разрушение экономики Германии как последнего индустриального «оплота» объединенной Европы неизбежно запускает процесс если не полного распада еврозоны, как единого экономического пространства, то, по крайней мере, её вхождения в ситуацию глубокой и прогрессирующей деградации».

Напомним, что ранее гонконгское издание Asia Times написало, что без России странам Европы угрожают деиндустриализация, а также потеря огромнейших сумм денег.

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