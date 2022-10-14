Мелитополь, 14 октября, 2022, 13:11 — ИА Регнум. Киевские спецслужбы пытаются затопить часть Запорожской атомной электростанции. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

(сс) DENAMAX Запорожская АЭС

Он прокомментировал действия киевского режима, связанные со сбросом воды. По его мнению, это является подготовкой к более серьёзной провокации.

«Дело в том, что в каскад на Днепре входит сразу несколько гидроэлектростанций, начиная от киевской ГЭС. Если смотреть сверху, то сейчас там накапливается огромное количество воды», — сказал Рогов.

В качестве примера он рассказал, что в Киеве затоплена пешеходная Оболонская набережная.

Рогов напомнил об учениях, которые проводили американские военные в 2018 году, при которых при одновременном сбросе воды образуется волна высотой 22 метра, двигающаяся со скоростью 60 км/ч.