Луганск, 14 октября, 2022, 13:06 — ИА Регнум. На окраинах Артемовска в Луганской Народной Республике завязались городские бои, сообщил 14 октября офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная операция

«Сейчас на окраинах населенного пункта Артемовск активно идут городские бои. В основном огрызаются наемники, которым платят за это деньги. [Киевские] военнослужащие на позициях ведут себя более пассивно», — сказал он РИА Новости.

Марочко добавил, что российские военные существенно продвинулась, им удалось оттеснить противника в западную и северо-западную части города.