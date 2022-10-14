Эрдоган: в Турции в кратчайшие сроки создадут международный газовый хаб
Анкара, 14 октября, 2022, 12:55 — ИА Регнум. На территории Турции в течение кратчайшего времени создадут международный газовый хаб, лучшим местом для которого является район Фракия в европейской части страны. Об этом 14 октября рассказал журналистам по возвращении из Астаны турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, его слова приводит телеканал TRT.
«Наиболее подходящим местом для центра является Фракия. Вместе с президентом РФ Владимиром Путиным мы дали указание министрам энергетики начать соответствующие работы. У нас есть национальный центр распределения [газа], но это будет международный», — сказал он.
Также турецкий лидер уточнил, что в этом вопросе не может быть никаких задержек и потому сразу будут проведены необходимые переговоры и начата работа.
При этом Эрдоган добавил, что Анкара примет все необходимые меры по обеспечения безопасности строительства, указав, что предварительные работы в этом направлении уже ведутся.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что во Франции считают, что газовый хаб из Турции в Европу «не имеет смысла».