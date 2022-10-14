Анкара, 14 октября, 2022, 12:55 — ИА Регнум. На территории Турции в течение кратчайшего времени создадут международный газовый хаб, лучшим местом для которого является район Фракия в европейской части страны. Об этом 14 октября рассказал журналистам по возвращении из Астаны турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, его слова приводит телеканал TRT.

Minister-president Rutte Реджеп Эрдоган

«Наиболее подходящим местом для центра является Фракия. Вместе с президентом РФ Владимиром Путиным мы дали указание министрам энергетики начать соответствующие работы. У нас есть национальный центр распределения [газа], но это будет международный», — сказал он.

Также турецкий лидер уточнил, что в этом вопросе не может быть никаких задержек и потому сразу будут проведены необходимые переговоры и начата работа.

При этом Эрдоган добавил, что Анкара примет все необходимые меры по обеспечения безопасности строительства, указав, что предварительные работы в этом направлении уже ведутся.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что во Франции считают, что газовый хаб из Турции в Европу «не имеет смысла».