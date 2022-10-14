Херсон, 14 октября, 2022, 12:54 — ИА Регнум. Выезд жителей с территории Херсонской области будет строго добровольным, сообщил 14 октября врио губернатора региона Владимир Сальдо.

Василий Иванов ИА REGNUM Владимир Сальдо

По его словам, которые приводит РИА Новости, желающих покинуть Херсонскую область пока немного. Жителей готовы принять Крым, Ростовская область, а также Краснодарский и Ставропольские края.

В настоящий момент поступило 350 звонков на горячую линию по вопросам выезда, организованную для удобства жителей.