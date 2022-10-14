Астана, 14 октября, 2022, 12:53 — ИА Регнум. Содружество Независимых Государств должно стать ключевым звеном межконтинентальных транспортных перевозок. Об этом 14 октября на заседании Совета глав государств СНГ в Астане заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Иван Шилов ИА REGNUM Шавкат Мирзиёев

«Учитывая серьезные вызовы для транспортных систем наших стран, критически важно совместно развивать новые логистические коридоры. Речь идет о проектах строительства железных дорог Термез — Мазари — Шариф - Кабул – Пешавар», — сказал Мирзиёев.

Он добавил, что нужно развивать маршруты между Киргизией, Узбекистаном и Китаем. В этом случае, по мнению президента Узбекистана, СНГ будет ключевым звеном в перевозках между по континенту.

Напомним, в феврале 2021 года Узбекистан, Афганистан и Пакистан подписали дорожную карту строительства железной дороги. В июле 2022 года по этому проекту начали проводить полевые работы.