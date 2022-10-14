Астана, 14 октября, 2022, 12:47 — ИА Регнум. Желание киевского режима вступить в НАТО не очень волнует Белоруссию. Об этом 14 октября заявил президент страны Александр Лукашенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

По его словам, Минск не очень волнует желание Киева вступить в НАТО. Лукашенко отметил, что руководители режима выдают «желаемое за действительное».

Как сообщало ИА REGNUM, президент Белоруссии Александр Лукашенко принимает участие в саммите глав государств СНГ в Астане.