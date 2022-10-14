Луганск, 14 октября, 2022, 12:45 — ИА Регнум. США настаивают на атаке киевских боевиков на Херсон ради своей выгоды, сообщил 14 октября глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

«До выборов в Конгресс США чуть больше 20 дней, и по планам технологов, в утренних газетах американский избиратель должен находить сообщения о новых победах в сериале «Битва за Херсон». А «перемог» нет», — написал он в телеграм-канале.

Мирошник добавил, что вместо побед ВСУ происходит поэтапное разрушение энергосистемы на территории б. УССР, «и следующие ее действия только ухудшат и положение в обществе, и положение в армии».