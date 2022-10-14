Лима, , 12:37 — REGNUM Премьер-министр Перу Анибаль Торрес призвал к единству населения против государственного переворота, который, по его словам, хочет осуществить одна из ветвей власти с помощью обвинений генпрокурора против президента Педро Кастильо. Об этом пишет Prensa Latina.

Перу Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Он призвал «всех перуанцев доброй воли, тех, кто любит своих детей, свои семьи, Перу», объединиться, чтобы «защитить демократию, Перу и волю народа» от переворота со стороны правых сил.

Торрес также адресовал свои слова всем демократическим парламентариям страны.