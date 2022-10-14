Лима, 14 октября, 2022, 12:37 — ИА Регнум. Премьер-министр Перу Анибаль Торрес призвал к единству населения против государственного переворота, который, по его словам, хочет осуществить одна из ветвей власти с помощью обвинений генпрокурора против президента Педро Кастильо. Об этом пишет Prensa Latina.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Перу

Он призвал «всех перуанцев доброй воли, тех, кто любит своих детей, свои семьи, Перу», объединиться, чтобы «защитить демократию, Перу и волю народа» от переворота со стороны правых сил.

Торрес также адресовал свои слова всем демократическим парламентариям страны.