Донецк, 14 октября, 2022, 12:29 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли Куйбышевский и Кировский районы Донецка, сообщили 14 октября представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Ярослав Громов ИА REGNUM «Донецк непокорённый»

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 11:20 (совпадает с мск) — н. п. Нетайлово — г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено 4 снаряда калибра 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

В 11:55 боевики ВСУ обстреляли из Красногоровки Кировский район Донецка, выпустив три снаряда калибра 155 мм.