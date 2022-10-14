Луганск, 14 октября, 2022, 12:27 — ИА Регнум. В настоящее время союзные войска ведут активные бои с киевскими нацистами на окраинах города Артёмовск в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 14 октября рассказал офицер Народной милиции (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко.

Иван Шилов ИА REGNUM Z

«Сейчас на окраинах населенного пункта Артёмовск активно идут городские бои», — приводит его слова РИА Новости.

Также Марочко уточнил, что во время этих схваток активно сопротивляются получающие за участие в военных действиях деньги наёмники, а боевики ВСУ ведут себя более пассивно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в находящихся под контролем террористического режима Киева Полтавской, Черкасской, Сумской, Николаевской областях была объявлена воздушная тревога.