Лима, 14 октября, 2022, 12:27 — ИА Регнум. Президент Перу Педро Кастильо заявил, что народ поддерживает его, несмотря на жалобу прокуратуры. Об этом пишет Prensa Latina.

Braian Reyna Guerrero Педро Кастильо

«Народ поддержит нас, потому что мы принадлежим народу и должны заботиться о нем, именно для этого мы и приехали, чтобы решать проблемы», — сказал он во время рабочего визита обоих в район Укаяли.

По его словам, сегодня формируются «свидетели» и другие элементы, чтобы показать его как главу якобы преступной сети. Кастильо добавил, что народ знает авторов обвинения, и сказал, что не будет останавливаться на этом вопросе и думает только о том, чтобы работать для своей страны.