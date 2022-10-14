Новосибирск, 14 октября, 2022, 12:23 — ИА Регнум. Военный комиссар по Дзержинскому и Калининскому районам Новосибирска Олег Мельников решил отправится в зону спецоперации по мобилизации. Он подчеркнул, что были мобилизованы «самые преданные, надежные, готовые к защите нашего Отечества».

Иван Шилов ИА REGNUM Спецоперация

«Через меня, через мой военкомат прошло большое количество наших земляков. Цифры называть не буду — и так понятно. Мы выполнили задачу, — сказал Мельников в своём видеообращении. — Считаю необходимым свое присутствие на переднем крае, где мы будем защищать свою Родину. Поэтому как офицер, военнослужащий, я принял решение призваться на военную службу по мобилизации из запаса».

Он уточнил, что уже получил форму и прибыл в часть. Олег Мельников и пожелал всем услышавшим принять мужское решение, «когда стране плохо, тебе плохо, твоей семье тоже не комфортно находиться под гнётом нацистов, фашистов».