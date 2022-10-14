Москва, 14 октября, 2022, 12:16 — ИА Регнум. Среди жителей России уровень тревожного состояния составил 67%, следует из результатов исследования Фонда «Общественное мнение».

Mil.ru Обрушение на руднике. Тревога

Согласно результатам исследования, 67% участников опроса рассказали о тревожном настроении. 28% сохраняют спокойствие, ещё 5% затруднились в ответом.

Исследование проводилось с 7 по 9 октября в 53 субъектах России, опрошено около 1,5 тыс. респондентов.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство жителей Молдавии высказалось против вхождения в Румынию.