Опрос ФОМ выявил состояние тревоги у 67% жителей России
Москва, 14 октября, 2022, 12:16 — ИА Регнум. Среди жителей России уровень тревожного состояния составил 67%, следует из результатов исследования Фонда «Общественное мнение».
Mil.ru
Обрушение на руднике. Тревога
Согласно результатам исследования, 67% участников опроса рассказали о тревожном настроении. 28% сохраняют спокойствие, ещё 5% затруднились в ответом.
Исследование проводилось с 7 по 9 октября в 53 субъектах России, опрошено около 1,5 тыс. респондентов.
Как сообщало ИА REGNUM, большинство жителей Молдавии высказалось против вхождения в Румынию.