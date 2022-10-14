ВС России уничтожили за сутки в ДНР до 50 боевиков ВСУ
Донецк, 14 октября, 2022, 12:15 — ИА Регнум. Вооруженные силы России за сутки уничтожили в Донецкой Народной Республике до 50 боевиков ВСУ, сообщили 14 октября в Народной милиции ДНР.
Иван Шилов ИА REGNUM
Военная операция
«Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: две РСЗО «Град», танк, четыре бронетранспортера, в воздухе сбито пять БпЛА противника. Потери в живой силе противника составили до 50 человек», — говорится в телеграм-канале ведомства.
Как сообщало ИА REGNUM, Вооруженные силы России за сутки уничтожили в Луганской Народной Республике до 65 боевиков ВСУ.
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