Донецк, 14 октября, 2022, 12:15 — ИА Регнум. Вооруженные силы России за сутки уничтожили в Донецкой Народной Республике до 50 боевиков ВСУ, сообщили 14 октября в Народной милиции ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная операция

«Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: две РСЗО «Град», танк, четыре бронетранспортера, в воздухе сбито пять БпЛА противника. Потери в живой силе противника составили до 50 человек», — говорится в телеграм-канале ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, Вооруженные силы России за сутки уничтожили в Луганской Народной Республике до 65 боевиков ВСУ.

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