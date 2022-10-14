Астана, 14 октября, 2022, 12:10 — ИА Регнум. С призывом полностью использовать потенциал взаимодействия между Содружеством Независимых Государств (СНГ) и Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС) в борьбе с терроризмом и экстремизмом выступил президент России Владимир Путин. Он заявил об этом 14 октября на заседании Совета глав стран СНГ в Астане.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Полагал бы целесообразным в полной мере использовать потенциал взаимодействием между СНГ и ШОС. В частности, по борьбе с терроризмом и экстремизмом, преступностью, незаконным оборотом наркотиков, коррупцией», — сказал он.

Также глава Российского государства уточнил, что конкретные возможности для такой деятельности должны быть предоставлены программой сотрудничества стран — участников СНГ в борьбе с терроризмом и экстремизмом на 2023–2025 годы, которая будет подписана позднее.

Кроме того, Путин указал, что СНГ и ШОС также могли бы вести более тесное сопряжение усилий по решению задач развития транспортной взаимосвязанности и межрегиональной торговли, а также в контактах в области культуры, туризма, науки, здравоохранения и гуманитарного сотрудничества.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что против стран СНГ развязана гибридная война.