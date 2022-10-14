Луганск, 14 октября, 2022, 12:09 — ИА Регнум. На сватовском направлении сконцентрировано до 35 тыс. киевских боевиков, сообщил представитель Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По его словам, которые приводит Readovka, на сватовском направлении ВСУ сконцентрировало до 35 тыс. боевиков. Мирошник не исключил, что киевские войска могут предпринять поытку прорыва.

Как сообщало ИА REGNUM, в Херсонской области допустили угрозу подтопления территорий и прорыва дамбы Каховской ГЭС.