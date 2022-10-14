Уфа, 14 октября, 2022, 12:14 — ИА Регнум. Министр лесного хозяйства БашкирииМарат Шарафутдинов передал мобилизованным жителям региона, которые проходят обучение в Саратовской области, гостинцы от земляков. Об этом 14 октября сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства Башкирии.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация в России

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Сообщается, что военнослужащим были переданы иван-чай производства одного из лесхозов Башкирии, чак-чак, мед, а также сгущенку местного производства. Бойцы также получили рисунки и письма от башкирских школьников.

«Сыны нашей Родины всегда отличались отвагой — были на переднем крае, на острие атаки. Сегодня за вашими спинами вся республика и вся Россия. Пусть эти письма оберегают вас, ребята, придают сил и мужества. Мы ждем вашего возвращения!» — приводит пресс-служба слова Шарафутдинова, который обратился к бойцам.

По словам военнослужащих, служба идет нормально.

Отмечается, что для бойцов был организован праздничный концерт с участием артистов Уфимского городского дворца культуры.

«Ребята были рады такому теплому и дружественному вечеру, ведь когда находишься далеко от дома, всегда приятно напоминание о родном крае», — сообщил Шарафутдинов.

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