Новосибирск, 14 октября, 2022, 12:07 — ИА Регнум. В Новосибирске торговая группа IKEA уволила около 500 сотрудников магазина. Об этом сообщает «РБК Новосибирск» со ссылкой на главу местного отделения профсоюза работников IKEA Нину Харитонову.

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Харитонова уточнила, что всего в новосибирском магазине работало около 550 человек, но некоторых из руководства перевели в другое юрлицо. По ее словам, трудоустроенными в компании остались десять человек, в том числе и сама глава отделения профсоюза. При этом некоторым из бывших сотрудников компания не выплатила зарплату.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что мэра Новосибирска Анатолия Локтя не расстроило решение IKEA уйти из России.

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