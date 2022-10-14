Астана, 14 октября, 2022, 12:03 — ИА Регнум. Против стран СНГ развязана гибридная война, заявил 14 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Совета глав государств СНГ в Астане.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«К сожалению, то, о чём мы так долго говорили на протяжении многих лет, свершилось, стало реальностью. Против всех нас развязана настоящая гибридная война. И (территория б. УССР) здесь лишь предлог. Замыслы отдельных стран по реваншу за проигранные кампании прошлого века вынашивались давно, начиная, как известно, с первых дней после Победы в Великой Отечественной войне, а может быть, и раньше», — заявил Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у СНГ есть шансы снизить зависимость от общемировых потрясений.

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