Фролово, Волгоградская область, 14 октября, 2022, 11:59 — ИА Регнум. Добровольческий отряд для участия в спецоперации сформировали в Усть-Медведицком казачьем округе в Волгоградской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации городского округа Фролово.

Александр Погожев ИА REGNUM СВО

В состав формирования вошли 35 добровольцев из Михайловки, Волгограда, Серафимовича, Фролово, Иловли и других муниципалитетов. Все они принимали участие в Чеченской и Сирийской кампаниях. Организатором отряда стал атаман СКО «Михайловский юрт» Сергей Барышников.

В ближайшее время казаки отправятся на один из полигонов, где пройдут индивидуальное обучение с инструкторами и боевое слаживание.