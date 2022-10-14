Донецк, 14 октября, 2022, 11:57 — ИА Регнум. Основные подразделения ВСУ, которые дислоцируются в Артёмовске Донецкой Народной Республики, начали покидать позиции. Об этом 14 октября сообщает ТАСС со ссылкой на неназванного представителя силовых структур ЛНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«По имеющимся в нашем распоряжении данным от местных жителей, основные подразделения ВСУ минувшей ночью начали покидать Артёмовск», — приводит ТАСС слова собеседника.

Источник добавил, что союзные силы готовятся к заходу в город.

Ранее представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко рассказал в личном телеграм-канале о прибытии в город ротной тактической группы киевских войск. Он пояснил, что задача таких формирований — недопущение оставление позиций другими подразделениями, запугивание и выявление пророссийских взглядов у местного населения.