* талибов — запрещённая в России организация

Чагчаран, Афганистан, 14 октября, 2022, 11:50 — ИА Регнум. В афганской провинции Гор была повешена молодая женщина. Об этом сообщает газета «8 Собх».

David Dennis Хиджаб

Её звали Салима. Согласно источникам, она была арестована талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) некоторое время назад вместе с человеком по имени Сираджуддин по обвинению в прелюбодеянии и побеге из дома.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) расстреляли Сираджуддина 10 октября, а Салима должна была быть забита камнями на глазах общественности 14 октября. Но она была повешена своим братом после того, как радикалы передали её семье.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) часто рассматривают дела людей, обвиняемых во внебрачных связях, в полевых судах.