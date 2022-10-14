Белгород, 14 октября, 2022, 11:48 — ИА Регнум. Оперативного дежурного одного из линейных отделов полиции в Белгородской полиции задержали за сотрудничество с киевскими спецслужбами.

Kyrgyzkorm.kg Задержанный

Об этом 14 октября сообщил телеграм-канал SHOT.

По данным источников канала, 38-летний капитан полиции с 12 июня копировал секретную информацию из базы данных МВД в интересах киевской разведки. Сообщников подозреваемого пока не установили.

Возбуждены уголовные дела по статьям «Неправомерный доступ к информации» (ст. 272 УК РФ) и «Злоупотребление должностными полномочиями» (ст. 285 УК РФ).