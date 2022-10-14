Джакарта, , 11:45 — REGNUM Спикер палаты представителей Индонезии Пуан Махарани призвала к расширению двустороннего экономического сотрудничества с Кенией, сообщает Antara.

Флаг Индонезии (сс) A-C-K

«Индонезии и Кении необходимо расширить двустороннее экономическое сотрудничество, особенно в области инфраструктуры, здравоохранения / фармацевтики, транспорта, стратегических отраслей, производства и приобретения доступного жилья», — заявила Пуан Махарани во время визита в Найроби, (Кения).

Встреча главы палаты представителей с президентом Кении состоялась в президентском дворце. На встрече Пуан Махарани передала приветствия президента Индонезии Джоко Видодо президенту Кении, который в середине сентября вступил в должность.

Пуан Махарани выразила желание поощрять сотрудничество между двумя странами, в том числе в экономической сфере, а также более тесное парламентское сотрудничество между двумя странами.

Индонезия и Кения также разделяют общие взгляды по различным международным вопросам и сотрудничают в контексте Группы 77, Движения неприсоединения и ЮНЕП. Кения также оказала поддержку в процессе урегулирования проблемы Восточного Тимора.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо проведет брифинг для всех должностных лиц индонезийской национальной полиции.

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