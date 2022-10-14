София, , 11:43 — REGNUM Служебное министерство сельского хозяйства Болгарии объявило о начале реализации программы выплат владельцам крупных фермерских предприятий и небольших крестьянских хозяйств компенсации за приобретенное для работы техники топливо. Об этом 14 октября сообщает БНР.

Болгария Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Согласно официальной информации, нововведение призвано сократить расходы аграриев на фоне резкого подорожания энергоносителей. К заявлению на компенсацию фермерам придется приложить фискальные чеки на покупку бензина и дизельного топлива. При этом прием соответствующих документов по всей стране продлится всего два дня — с 17 по 18 октября.

Как утверждают независимые эксперты, это связано с возможными кардинальными изменениями в составе ведомства после формирования нового правительства Болгарии.

Предполагается, что на «топливные» компенсационные расходы из болгарского государственного бюджета будет выделено более 100 млн левов ($50 млн).