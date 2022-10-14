София, 14 октября, 2022, 11:43 — ИА Регнум. Служебное министерство сельского хозяйства Болгарии объявило о начале реализации программы выплат владельцам крупных фермерских предприятий и небольших крестьянских хозяйств компенсации за приобретенное для работы техники топливо. Об этом 14 октября сообщает БНР.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Болгария

Согласно официальной информации, нововведение призвано сократить расходы аграриев на фоне резкого подорожания энергоносителей. К заявлению на компенсацию фермерам придется приложить фискальные чеки на покупку бензина и дизельного топлива. При этом прием соответствующих документов по всей стране продлится всего два дня — с 17 по 18 октября.

Как утверждают независимые эксперты, это связано с возможными кардинальными изменениями в составе ведомства после формирования нового правительства Болгарии.

Предполагается, что на «топливные» компенсационные расходы из болгарского государственного бюджета будет выделено более 100 млн левов ($50 млн).