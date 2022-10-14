Бухарест, , 11:38 — REGNUM Министерство финансов Румынии объявило о выпуске облигаций внутреннего займа на общую сумму в 300 млн леев ($60 млн). Об этом 14 октября пишет бухарестская газета Jurnalul.

Румыния PavelD

Согласно официальной информации, ценные бумаги будут распространены через аукцион среди крупнейших банков и других финансовых организаций страны. На сегодняшний день о своем намерении участвовать в торгах заявили семь структур.

Ставка по доходам ценных бумаг составляет 9,24% годовых. При этом срок погашения займов составляет 5 лет.

Напомним, ранее правительство Румынии объявило о продаже облигаций на мировых рынках. Полученные средства должны пойти на реализацию социальных программ и поддержку новых инфраструктурных проектов.