Минск, 14 октября, 2022, 11:34 — ИА Регнум. В рамках введённого в Белоруссии режима контртеррористической операции (КТО) ведётся усиленный контроль за обстановкой, а также на внешнем периметре границ. Об этом 14 октября заявил глава МИД республики Владимир Макей.

Mfa.gov.by Глава МИД Белоруссии Владимир Макей

«В рамках этого режима осуществляются усиленный контроль за обстановкой, усиленный контроль на внешнем периметре границ», — приводит слова Макея БелТА.

Он отметил, что режим КТО в Белоруссии был объявлен в связи с поступающим извне массивом информации о возможных провокациях на прилегающей территории, в том числе о возможной попытке провокационного захвата отдельных частей территории республики.

Напомним, ранее Макей сообщил, что Белоруссия ввела режим КТО из-за угроз со стороны ряда сопредельных стран.