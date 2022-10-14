Луганск, 14 октября, 2022, 11:29 — ИА Регнум. Вооруженные силы России за сутки уничтожили в Луганской Народной Республике до 65 боевиков ВСУ, сообщили 14 октября в Народной милиции ЛНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная операция

«За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 65 человек личного состава; одна долговременная огневая точка; четыре бронетранспортера; семь единиц специальной автомобильной техники», — говорится в телеграм-канале ведомства.

Напомним, ранее в ЛНР заявили, что ротная тактическая группа боевиков ВСУ прибыла в район города Артемовск, в ее состав входят в том числе иностранные наемники.

Читайте также: В ЛНР сообщили о прибывшей в район Артемовска группе иностранных наемников