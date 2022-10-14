Бейрут, 14 октября, 2022, 11:26 — ИА Регнум. Президент Ливана Мишель Аун в своём микроблоге Twitter сообщил о достижении консенсуса с израильской стороной по демаркации границ.

Presidency.gov.lb Мишель Аун

«Ливан согласился принять окончательный вариант демаркации южной морской границы с Израилем до подписания необходимых текстов американской стороной и израильской стороной в соответствии с механизмом, принятым в соглашении», — сообщил Аун.

Президент также призвал израильскую сторону уважать условия сделки, отметив, что Ливан не уступил и не уступит ни миллиметра своей территории.