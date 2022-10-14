Канберра, 14 октября, 2022, 11:06 — ИА Регнум. Комиссар по чрезвычайным ситуациям Эндрю Крисп объявил, что, несмотря на широкомасштабные наводнения в нескольких штатах Австралии, в стране нет необходимости объявлять чрезвычайное положение (ЧП), которое даст властям определенные законодательные полномочия. Об этом пишет издание The Guardian.

Австралия

«Мы и так справляемся с этой чрезвычайной ситуацией без объявления режима ЧП. Мы продолжим следить за развитием событий в ближайшие недели», — заявил Крисп на пресс-конференции.

Крисп также объявил, что Силы обороны Австралии будут развернуты в Шеппартоне и Мерчисоне, чтобы начать засыпку мешками с песком отдельных участков в преддверии ожидаемого подъема паводковых вод на следующей неделе.

Комиссар пообещал пострадавшим, что в скором времени они получат доступ к выплатам — как от региональных, так и федеральных властей.