Москва, 14 октября, 2022, 10:58 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение возбудить уголовное дело по фактам преступлений польских наёмников на территории бывш. УССР. Об этом 14 октября сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Официальное интернет-представительство президента России Александр Бастрыкин

Бастрыкин дал поручение возбудить уголовное дело в связи с преступлениями, которые совершили польские наёмники на территории Харьковской области в отношении мирных жителей.

«Сообщается, что наёмники проводили зачистку, расстреливая людей», — говорится в информации СК.

Следователи установят лиц, причастных к совершению преступлений, добавили в пресс-службе.