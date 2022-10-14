Астана, 14 октября, 2022, 10:55 — ИА Регнум. К различным провокациям на территории Содружества Независимых Государств (СНГ) необходимо быть готовым всем входящим в него странам. Об этом 14 октября заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе заседании Совета глав государств СНГ в узком составе в Астане.

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«Нужно быть готовыми к самым разнообразным провокациям по всему периметру СНГ», — приводит его слова агентство БелТА.

Также Лукашенко отметил, что недавно произошедшие в Казахстане и Узбекистане события, по его мнению, являются убедительными и весьма поучительными примерами.

«Но это только начало. На прочность будут испытывать всех», — добавил белорусский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин пригласил лидеров стран СНГ на неформальный саммит в конце 2022 года, который пройдёт в Санкт-Петербурге.