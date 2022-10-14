Астана, 14 октября, 2022, 10:45 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин пригласил лидеров стран Содружества Независимых Государств (СНГ) на неформальный саммит в конце 2022 года, который пройдёт в Санкт-Петербурге. Он заявил об этом 14 октября в ходе заседания Совета глав государств СНГ в Астане.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Мы благодарны за поддержку российской инициативы об объявлении города Санкт-Петербурга культурной столицей в 2023 году. Мы с коллегами уже обсуждали: накануне 2023 года можно было бы в будущей культурной столице провести неформальную встречу», — сказал он.

«Я вас с удовольствием всех приглашаю», — также добавил российский лидер, обращаясь к своим коллегам по СНГ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин предложил объявить 2025 год в СНГ годом 80-летия Победы Советского Союза над нацистской Германией в Великой Отечественной войне.