Москва, 14 октября, 2022, 10:33 — ИА Регнум. Сергей Светлаков решил вступиться за Ивана Урганта, который ранее подвергся критике со стороны российских граждан из-за отношения к специальной военной операции России на территории б. УССР. Об этом 14 октября сообщает портал StarHit.

Цитата из к/ф «Ёлки 2». Реж. Дмитрий Киселёв, Александр Баранов, Александр Котт, Леван Габриадзе. Россия. 2011 Иван Ургант и Сергей Светлаков

«С Ваней мы периодически видимся — ездим друг к другу в гости, ведь он мой друг, всегда им был и, уверен, будет», — сказал Светлаков, подчеркнув, что весь «хейт», направленный на актёра, он считает «жуткой несправедливостью». Актёр добавил, что, как он считает, рано или поздно придёт понимание, что есть необходимость в таких людях, как Ургант, способных «воспитать новое поколение профессионалов, готовых менять медиасреду к лучшему».

«Короче, я буду рад, если в шоу «Маска. Танцы» Снежный Барс — это он!» — подытожил Светлаков.

Напомним, после того как Россия начала спецоперацию на территории бывшей УССР, Иван Ургант заявил, что испытывает по этому поводу «страх и боль», в связи с чем на шоумена обрушились с резкой критикой представители различных патриотических сообществ, впоследствии Первый канал убрал из эфира шоу «Вечерний Ургант».