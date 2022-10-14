Астана, 14 октября, 2022, 10:28 — ИА Регнум. У СНГ есть шансы снизить зависимость от общемировых потрясений. Об этом 14 октября заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в Казахстане.

President.gov.ua Президент Белоруссии Александр Лукашенко

По его словам, у СНГ есть всё необходимое для того, чтобы снизить зависимость от общемировых потрясений и недружественных шагов агрессивно настроенных государств.

Напомним, 14 октября в Астане проходит саммит Содружества Независимых Государств.