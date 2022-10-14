Астана, 14 октября, 2022, 10:26 — ИА Регнум. В происходящих на территории Содружества независимых государств (СНГ) конфликтах необходимо стремиться к тому, чтобы по максимуму искать выход из них. Об этом 14 октября заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета глав государств СНГ в Астане.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин переговорил с главой Белоруссии Александром Лукашенко во время саммита СНГ в Астане перед церемонией фотографирования.