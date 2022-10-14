Эр-Рияд, , 10:30 — REGNUM Подразделения ВМС Саудовской Аравии провели операцию по пресечению наркотрафика на территорию королевства. Об этом 14 октября сообщает SPA со ссылкой на заявление минобороны Саудовской Аравии.

Груз наркотиков @US5thFleet

По данным военного ведомства, в ходе патрулирования районов Индийского океана было обнаружено судно, пытающееся войти в саудовские территориальные воды. В ходе операции, которая была проведена совместно с кораблём британских ВМС HMS «Montrose», судно было задержано.

«Смешанная оперативная группа 150, возглавляемая военно-морскими силами, провела специальную операцию при участии корабля Montrose ВМС Великобритании, изъяв 870 кг синтетических наркотиков с корабля в Индийском океане», — сообщили в минобороны Саудовской Аравии.