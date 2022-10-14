Варшава, 14 октября, 2022, 10:25 — ИА Регнум. Возможность создания зоны безопасности для Запорожской АЭС укрепилась после консультаций с Москвой и Киевом, сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в своём микроблоге в Twitter.

(сс) Администрация президента России Рафаэль Гросси на встрече с президентом России Владимиром Путиным

По его словам, после недели интенсивных консультаций с Москвой и Киевом он прибыл в Польшу. Ситуация на Запорожской АЭС неприемлема, необходимо немедленно принять меры для её защиты.

«Подошли ближе к созданию защитной зоны на Запорожской АЭС», — написал глава МАГАТЭ.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября в Санкт-Петербурге состоялась встреча президента России Владимира Путина и главы МАГАТЭ Гросси. Российский лидер заявил об опасности политизации темы АЭС.

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